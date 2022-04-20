انتهت مباراة ليفربول ضد مانشستر يونايتد المؤجلة من الجولة الـ30 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم، بتحقيق الريدز لفوز كبير برباعية دون رد.

تقدم ليفربول ضد مانشستر يونايتد:

وبدأت مباراة ليفربول ضد مانشستر يونايتد التي أُقيمت على ملعب “أنفيلد” بشكل سريع، وتمكن الريدز من فض اشتباك التعادل السلبي بعد 5 دقائق، حيث مرر ساديو ماني الكرة إلى محمد صلاح ليرسلها للويس دياز ويهز الشباك.

وسدد ماني كرة قوية عند الدقيقة 15، إلا أن المدافع هاري ماجواير أبعدها، وأطلق جوردان هندرسون تسديدة قوية مرت أعلى مرمى مانشستر يونايتد عند الدقيقة 19، قبل أن يسجل محمد صلاح الهدف الثاني عند الدقيقة 22 بعد تمريرة من ساديو.

وسجل دياز هدفًا عند الدقيقة 35، ولكن الحكم ألغاه بداعي التسلل، وأهدر ماركوس راشفورد فرصة خطيرة للشياطين الحمر عند الدقيقة 38، لينتهي الشوط الأول من مباراة ليفربول ضد مانشستر يونايتد بتقدم الريدز بثنائية نظيفة.

صلاح وماني يهزان الشباك:

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، حاول سانشو مراوغة جويل ماتيب، إلا أن حارس الريدز أليسون بيكر أبعدها عند الدقيقة 55، قبل أن يمرر اللاعب ذاته كرة إلى إيلانجا عند الدقيقة 62، وأبعدها تياجو ألكانترا.

وتصدى أليسون لمحاولة جديدة من إيلانجا، قبل أن يعلن الحكم وجود تسلل على راشفورد، وسدد ماني كرة قوية هزت الشباك عند الدقيقة 68، قبل أن يحرز محمد صلاح الهدف الرابع عند الدقيقة 85، لتنتهي المباراة بفوز ليفربول ضد مانشستر يونايتد بنتيجة 4/ 0.

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول رصيده إلى 76 نقطة ليتصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بشكل مؤقت، فيما تجمد رصيد مانشستر يونايتد عند 54 نقطة في المركز السادس.