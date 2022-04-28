كشف نادي النصر مساء اليوم الخميس عن إصابة لاعبه الكاميروني فينسينت أبو بكر.

تمزق يُنهي موسم اللاعب الكاميروني

وذكر الحساب الرسمي للنادي عبر “تويتر” أن اللاعب الكاميروني صاحب الـ30 عامًا أُصيب بـ تمزق في أنسجة باطن القدم حيث تعرض لها أثناء مشاركته مع منتخب بلاده.

وتُشير التقارير إلى أن هذه الإصابة سوف تُنهي موسم اللاعب الكاميروني مع نادي النصر.

وكان فينسينت أبو بكر تأهل مع منتخب الكاميرون لنهائيات كأس العالم 2022 في قطر، بعد التأهل على حساب منتخب الجزائر.

النصر يحدد بديل فينسينت أبو بكر

وفي سياق آخر، يبدو أن نادي النصر استقر على تحديد بديل للمهاجم فينسينت أبو بكر الذي تردد اسمه بشأن الرحيل عن صفوف أصفر العاصمة في صيف العام الحالي.

وكان اللاعب الكاميروني انضم إلى النصر في يونيو الماضي قادمًا من نادي بيشكتاش التركي، لكن تقارير صحفية أشارت إلى أن اللاعب الكاميروني يريد الرحيل عن النصر لأسباب عائلية.

ويُفكر العالمي في ضم التونسي وهبي الخزري لاعب فريق سانت إيتيان الفرنسي في صيف 2022، خاصة أن عقده قارب على النهاية مع الفريق الفرنسي بحسب ما ذكرته صحيفة L’Equipe الفرنسية.