أعلن نادي النصر، قبل قليل، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن إصابة 5 لاعبين من الفريق الأول لكرة القدم بفيروس كورونا.

النصر يعلن وجود إصابات بفيروس كورونا:

ولفت نادي النصر إلى أن جميع لاعبي الفريق الأول لكرة القدم والأجهزة الفنية المعاونة قامت بإجراء فحوصات PCR استعدادًا لمعسكر أبو ظبي، وأثبتت النتائج وجود 6 حالات مصابة.

وكشف النادي عن إصابة خماسي الفريق الأول لكرة القدم، رائد أزيبي، عبدالعزيز العويرضي، فونيس موري، محمد آل فتيل وعبدالله الخيبري، بالإضافة إلى مدرب الحراس ماجد الغانم، وتمنى لهم الشفاء العاجل.

العالمي يستعد:

ويخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر معسكرًا في أبو ظبي، أملًا في إعداد اللاعبين فنيًّا وبدنيًّا بشكل مميز، استعدادًا لاستئناف المسابقات مجددًا، حيث تطمح الإدارة في تحسن الأداء والنتائج بعد فترة التوقف الحالية.

ويعاني الفريق الأول لكرة القدم بقيادة الأرجنتيني ميغيل روسو من تذبذب الأداء والنتائج هذا الموسم، ليحتل المركز الثالث في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 48 نقطة.