برنامج سكنيأعلنت “الوطنية للإسكان NHC” عن إطلاق المرحلة الثانية لمشروع “سرايا الجوان” لمستفيدي برنامج سكني في مدينة الرياض غدًا، ضمن المشاريع تحت الإنشاء التي تطورها الشركة بالشراكة مع القطاع الخاص بالرياض، امتدادًا لجهودها في زيادة المعروض العقاري السكني وتوفير الحلول السكنية وزيادة نسبة تملّك الأسر السعودية إلى 70% بحلول عام 2030 وفق مستهدفات برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية المملكة 2030 -.

مشروع سرايا الجوان

وأوضحت أن مشروع سرايا الجوان بمرحلته الثانية – الذي تنفذه شركة دار وإعمار – يوفّر 404 وحدات سكنية فلل وتاون هاوس، على مساحة تُقدر بأكثر من 105 آلاف م2، وتتراوح مساحات البناء للوحدات ما بين 360- 392م2، حيث سيتاح غدًا الحجز والاطلاع على تفاصيل الوحدات إلكترونيًا عبر موقع وتطبيق “سكني” ضمن خطوات سهلة واستحقاق فوري دون انتظار من خلال زيارة الرابط، أو الاتصال على المركز الموحد لخدمة المستفيدين 199090، أو زيارة مركز سكني الشامل في الرياض.

ويأتي المشروع امتدادًا لـ 29 مشروعاً سكنياً تحت الإنشاء تتوزع في شمال وشرق وجنوب مدينة الرياض توفر أكثر من 35 ألف وحدة سكنية متنوعة ما بين (شقق وفلل وتاون هاوس)، بمتوسط أسعار يصل إلى 750 ألف ريال، يشرف على تنفيذها برنامج البيع أو التأجير على الخارطة “وافي”.

ويتميز مشروع “سرايا الجوان” في مرحلته الثانية بتصميمين مميزين تلائم احتياجات الأسر، بأقساط شهرية ميسرة، وموقع إستراتيجي بمدينة الرياض ضمن مجتمعات متكاملة المرافق والخدمات تتوفر فيها مقومات الراحة والرفاهية.

يُذكر أن “الوطنية للإسكان NHC” أعلنت في وقت سابق استهدافها ضخ 147 ألف وحدة سكنية في مدينة الرياض حتى عام 2025، ضمن خطط التوسع المستمرة لزيادة المعروض العقاري وتوفير الوحدات السكنية التي تناسب احتياجات الأسر السعودية وقدراتهم الشرائية، بهدف رفع نسبة تملك الأسر للمساكن، مواصلةً جهودها للتوسع في تطوير العديد من المشاريع والضواحي السكنية في المملكة لتوفير وحدات سكنية بأسعار تنافسية أقل من السوق.