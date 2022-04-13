قالت وكالة الطاقة الدولية اليوم الأربعاء إن التأثير الكامل للعقوبات وابتعاد المشترين عن النفط الروسي سيبدأ اعتباراً من مايو فصاعداً.

وذكرت الوكالة، التي تتخذ من باريس مقراً لها، في تقريرها الشهري عن النفط “نفترض أن الخسائر (في أبريل) ستزيد في المتوسط إلى 1.5 مليون برميل يومياً في الشهر مع تراجع (إنتاج) المصافي الروسية وعزوف المشترين.

بداية من مايو:

وقالت الطاقة الدولة: “اعتباراً من شهر مايو فصاعداً، يمكن أن يتوقف ما يقرب من ثلاثة ملايين برميل يومياً (من إمدادات النفط الروسية) إذ يدخل التأثير الكامل للحظر الطوعي الآخذ في الاتساع على موسكو حيز التنفيذ”.