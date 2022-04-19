نشرت الرئاسة العامة لشؤون الحرمين الشريفين إمساكية يوم 18 رمضان بتوقيت منطقة مكة المكرمة.

موعد أذان المغرب 18 رمضان:

ويؤذن بصلاة الفجر في تمام الساعة الرابعة و39 دقيقة، أما الشروق ففي تمام الخامسة و58 دقيقة، والظهر في الثانية عشرة و20 دقيقة، والعصر في الثالثة و44 دقيقة، أما موعد أذان المغرب ففي الساعة السادسة و42 دقيقة، والعشاء في تمام الثامنة و42 دقيقة.

تراويح ليلة 18 رمضان:

وأدى جموع غفيرة من المصلين والمعتمرين بالمسجد الحرام صلاة تراويح لليلة الثامن عشر من شهر رمضان المبارك، في أجواء إيمانية مفعمة بالدعاء والابتهالات والتضرع لله سبحانه وتعالى، وبحضور أئمة المسجد الحرام وعدد من المسؤولين والعاملين بالجهات ذات العلاقة.

وجاء ذلك وسط منظومة متكاملة من الخدمات التي قدمتها الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي وطاقة استيعابية عالية ملأت أركان المسجد الحرام وساحاته، حيث أمّ المصلين في التسليمات الثلاث الأولى فضيلة الشيخ الدكتور سعود بن إبراهيم الشريم، وفي التسليمتين الأخيرتين مع الوتر فضيلة الشيخ الدكتور بندر بن عبدالعزيز بليلة.