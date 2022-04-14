نجح الفريق الكروي الأول بنادي ليفربول الإنجليزي في التأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد تعادل مثير مع بنفيكا البرتغالي في إياب ربع نهائي البطولة بنتيجة 3/ 3 مستفيدًا من فوزه ذهابًا في البرتغال بنتيجة 3/ 1.

ليفربول يُعادل رقم مانشستر يونايتد:

ووفقًا لـ شبكة Opta الإحصائية فإن الريدز وصل لـ نصف نهائي البطولة للمرة الـ12 سواء كانت بالمسمى القديم أو الحديث، كما لا يوجد فريق إنجليزي وصل لدور نصف النهائي أكثر من الريدز، معادلًا رقم مواطنه مانشستر يونايتد.

ونجح أيضًا المدرب الألماني يورجن كلوب في الوصول لنصف نهائي دوري الأبطال للمرة الرابعة في تاريخه، محققًا اللقب مرة واحدة مع الريدز في نسخة 2019 على حساب توتنهام هوتسبير الإنجليزي.

موعد مباراتي نصف النهائي أمام فياريال:

وسيواجه ليفربول، خصمه فياريال الإسباني في جولة الذهاب يوم 27 إبريل في الحادية عشرة مساءً في ملعب الأنفيلد، بينما تقام مباراة الإياب في إسبانيا يوم 3 مايو المقبل.

وفي سياق آخر، انتهت مباراة الريدز ضد بنفيكا البرتغالي المثيرة بالتعادل بثلاثية لكل فريق في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، وتأهل الفريق الإنجليزي لنصف نهائي دوري الأبطال.

وكان الشوط الأول من المباراة بدأ بضغط هجومي من قبل لاعبي ليفربول أسفر عن الهدف الأول للاعب الفرنسي إبراهيما كوناتي من ضربة رأسية بالدقيقة الـ21.

وتراجع أداء الفريق الإنجليزي، لينجح بنفيكا في إحراز هدف التعادل عبر اللاعب البرتغالي جونكالو راموس في الدقيقة الـ32.

ولم يحدث أي جديد لينتهي الشوط الأول بالتعادل بين الفريقين.

وفي الشوط الثاني من المباراة عاد الريدز وأحرز هدفين عبر البرازيلي روبيرتو فيرمينيو في الدقيقتين الـ55 والـ65.

واستغل بنفيكا تراجع فريق الريدز ليحرز هدفين عبر الأوكراني رومان ياريمتشوك والأوروجوياني داروين نونيز.