انتهت مباراة ليفربول ضد بنفيكا البرتغالي المثيرة- قبل قليل- بالتعادل بثلاثية لكل فريق في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، وتأهل ليفربول الإنجليزي لنصف نهائي دوري الأبطال.

ملخص مباراة ليفربول ضد بنفيكا:

وكان الشوط الأول من المباراة بدأ بضغط هجومي من قبل لاعبي ليفربول أسفر عن الهدف الأول للاعب الفرنسي إبراهيما كوناتي من ضربة رأسية بالدقيقة الـ21.

وتراجع أداء ليفربول، لينجح بنفيكا في إحراز هدف التعادل عبر اللاعب البرتغالي جونكالو راموس في الدقيقة الـ32.

ولم يحدث أي جديد لينتهي الشوط الأول بالتعادل بين الفريقين.

وفي الشوط الثاني من المباراة عاد ليفربول وأحرز هدفين عبر البرازيلي روبيرتو فيرمينيو في الدقيقتين الـ55 والـ65.

واستغل بنفيكا تراجع فريق ليفربول ليحرز هدفين عبر الأوكراني رومان ياريمتشوك والأوروجوياني داروين نونيز.

وبعد مرور 85 دقيقة أصبح التعادل في مباراة ليفربول ضد بنفيكا بنتيجة ثلاثية لكل فريق.

إلغاء هدف يثير الجدل بلقاء ليفربول ضد بنفيكا:

وكان الحكم ألغى هدفًا رابعًا لـ بنفيكا من اللاعب نونيز بداعي التسلل في الدقيقة التسعين.

وتأهل ليفربول لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا لمواجهة فريق فياريال الإسباني، المتأهل سلفًا على حساب بايرن ميونخ الألماني.

يذكر أن ليفربول كان فاز على البرتغال في ذهاب ربع النهائي بثلاثية لهدف، وتعادل في إنجلترا بثلاثية لكل فريق.