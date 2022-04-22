يأمل الهلال بقيادة مدربه الأرجنتيني رامون دياز لمواصلة تألقه في دوري أبطال آسيا 2022، وتحقيق مزيد من الأرقام القياسية في البطولة القارية.

الهلال ضد الشارقة

من المقرر أن يلعب الهلال ضد الشارقة الإماراتي، مساء يوم غد السبت، وذلك في إطار مواجهات الجولة الخامسة من مرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا 2022.

وقبل مباراة الغد، ضمن الهلال التأهل عن المجموعة الأولى في بطولة دوري أبطال آسيا، حيث يتصدر الترتيب برصيد 12 نقطة، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشارقة الإماراتي في المركز الثالث برصيد 4 نقاط.

الزعيم يبحث عن العلامة الكاملة

ويسعى الزعيم لتحقيق الفوز في المباراتين المقبلتين، ليكون سابع فريق ينجح في تحقيق العلامة الكاملة برصيد 18 نقطة في مرحلة المجموعات في تاريخ بطولة دوري أبطال آسيا منذ انطلاقها في 2003.

ونجحت 6 فرق في تحقيق العلامة الكاملة، حيث كانت البداية مع فريقي شاندونج ليونينج الصيني، وبوسان آي بارك الكوري الجنوبي في نسخة عام 2005، قبل أن يُكرر كاشيما إنتلرز الياباني الأمر ذاته في 2018.

وحقق الدحيل القطري 6 انتصارات متتالية في دوري أبطال آسيا 2018، ليكون الوحيد من غرب القارة الذي يحقق العلامة الكاملة، ونجح فريقا أولسان هيونداي الكوري الجنوبي، وكاواساكي فرونتال الياباني في إنهاء مرحلة المجموعات بدون خسارة في 2021.