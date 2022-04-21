اقترب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بقيادة مدربه الأرجنتيني رامون دياز من تحقيق رقم مميز ضمن منافسات بطولة دوري أبطال آسيا.

الهلال يسعى لتحطيم رقم الدحيل

وتمكن الزعيم من تحقيق الفوز في آخر 8 مباريات له ضمن منافسات بطولة دوري أبطال آسيا، وهي أطول سلسلة انتصارات له في المسابقة القارية، كما أنها أطول سلسلة حالية بين جميع الفرق.

ويُعد الدحيل هو الوحيد بين فرق غرب القارة الذي نجح في تحقيق سلسلة انتصارات أطول من الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في بطولة دوري أبطال آسيا، عندما فاز في 9 مباريات نسخة عام 2018.

وكان الهلال قد حقق 4 انتصارات في النسخة الماضية أمام الاستقلال وبيرسبوليس الإيرانيين، النصر وبوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي، وتجاوز بالنسخة الحالية كل من؛ الشارقة الإماراتي الريان القطري، واستقلال دوشنبه مرتين.

الزعيم في مواجهة الشارقة

ويستعد الهلال لمواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشارقة الإماراتي، مساء يوم السبت المقبل، وذلك في إطار مواجهات الجولة الخامسة من مرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا 2022.

وقبل المواجهة المقبلة، ينفرد الزعيم بصدارة المجموعة الأولى في بطولة دوري أبطال آسيا برصيد 12 نقطة، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشارقة الإماراتي في المركز الثالث برصيد 4 نقاط.