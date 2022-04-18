حكم قاضٍ بأن الملياردير إيلون ماسك ضلل المستثمرين واحتال عليهم بتغريدة كتبها في 2018 يزعم فيها أنه حصل على الأموال للاستحواذ على شركة تسلا.

وكان قد اتهم المساهمون رئيس شركة تسلا بالاحتيال في الأوراق المالية بسبب خسائرهم في السوق في أعقاب تغريدة نُشرت في 7 أغسطس 2018، والتي تسببت في تقلب سعر السهم بشكل كبير لعدة أيام.

وفي الدعوى القضائية، اعتبر القاضي إدوارد تشين أن التغريدة كانت كاذبة ومضللة ومتهورة وكان ماسك يعي ذلك تمامًا ولكنه تعمد تشويه الحقائق في تغريداته.

القصة الكاملة وراء احتيال إيلون ماسك

كشفت وثيقة تقدم بها مساهمون يلاحقون شركة تسلا للسيارات الكهربائية، عن أن القاضي إدوارد تشين اعتبر تغريدة ماسك، التي أكد فيها أن لديه تمويلًا كافيًا لإخراج شركته من سوق الأسهم، كاذبة ومضللة.

وحينها غرد ماسك قائلًا: أفكر في إخراج شركة السيارات الكهربائية من البورصة الأمريكية، حيث يتم مناقشات مع صندوق الاستثمارات العامة السعودي، لبيع السهم بقيمة 420 دولار.

وتابع أنه واثق من نتيجة هذه المفاوضات؛ لكن لم يتم الإعلان عن أي صفقة على الإطلاق، وقال حينها: التمويل مضمون، يمكن للمساهمين إما البيع بسعر 420 دولار أو امتلاك أسهم والتحول إلى ملكية خاصة.

وبسبب عدم وجود أي صفقات فعلية، خسر المساهمون أموالهم، حيث تم وقف تداول أسهم الشركة في البداية، ثم تعرضت الأسهم لتقلبات شديدة لأسابيع بعد التغريدات.

خسائر بالمليارات بعد الحكم القضائي

وقد طلب المحامون الذين يمثلون المساهمين أمرًا تقييديًا مؤقتًا ضد ماسك لمنعه من الإدلاء بأي تعليقات عامة أخرى حول القضية، والتوقف عن القول علنًا إنه حصل على تمويل لشراء تسلا بسعر 420 دولارًا للسهم، حيث إنه صرح بذلك مجددًا يوم الخميس في مؤتمر TED Talk.

وذكرت شبكة إن بي سي نيوز أن الأضرار الناجمة عن الدعوى الجماعية يمكن أن تتسبب في خسارة ماسك وتسلا مليارات الدولارات؛ إذ سيضطر إلى تعويض أولئك المساهمين.

وفي الوقت نفسه، كانت لجنة الأوراق المالية والبورصات، وهي الجهة المنظمة للسوق الأمريكية، اتهمت ماسك أيضًا بالاحتيال في أعقاب التغريدات، واضطر حينها لدفع غرامة قدرها 20 مليون دولار.

وتحدث ماسك يوم الخميس الماضي في مؤتمر TED Talk عن تلك الواقعة قائلًا إنه شعر بأنه مجبر على الدخول في عراك مع لجنة الأوراق المالية والبورصات لإنقاذ تسلا.

وتابع: لقد أبلغتني البنوك أنه إذا لم أوافق على التسوية مع لجنة الأوراق المالية والبورصات، فإنهم سيتوقفون عن توفير رأس المال وستفلس شركة تسلا على الفور، وهذا الموقف يشبه وضع مسدس على رأس طفلك، لذلك أُجبرت على التنازل إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات بشكل غير قانوني.

أغنى رجل في العالم

ويُذكر أن الرئيس التنفيذي لشركة SpaceX وتسلا، إيلون ماسك، يُعد أغنى رجل في العالم بثروة تُقدر بنحو 265 مليار دولار، وكان قد أثار الجدل مؤخرًا بعد أن أعلن أن ينتوي شراء منصة تويتر بـ 43 مليار دولار.