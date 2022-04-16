أعلن مجلس إدارة تويتر، تبنيه خطة محدودة الأجل لحقوق المساهمين قد تجعل من الصعب على الملياردير الأمريكي إيلون ماسك الاستحواذ على الشركة، تسمى بخطة “الحبة السامة”.

وقال مجلس إدارة تويتر، في بيان: “إن خطة الحبة السامة تهدف إلى الحفاظ على حق المساهمين في الحصول على المزيد من الأسهم في الشركة بسعر رخيص نسبيًّا، مما يقلل بشكل فعال من حصة ماسك التي تبلغ حوالي 9% من أسهم تويتر”.

تفعيل خطة الحبة السامة:

وأضاف البيان أنه سيتم تفعيل الخطة إذا استحوذ إيلون ماسك أو أي مستثمر آخر على أكثر من 15% من أسهم الشركة، وفقًا لـ CNN.

وكان الأمير الوليد بن طلال قد أعلن الخميس الماضي، عن رفضه العرض المقدم من الملياردير الأمريكي إيلون ماسك لشراء “تويتر”.

وقال الأمير الوليد بن طلال في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع “تويتر”: “كوني أحد أكبر المساهمين على الأجل الطويل لشركة (تويتر)، أرفض أنا وشركة (المملكة القابضة) هذا العرض”.