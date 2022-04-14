قال موقع بيزنس إنسايدر إن تصريحات إيلون ماسك Elon Musk الأخيرة وتصرفاته بشأن عرضه لشراء تويتر تهدد جميع من فيه، سواء مساهمين وأعضاء في الشركة أو مستخدمين للمنصة.

شخصية إيلون ماسك المثيرة للجدل

وتابع: النقطة البارزة في شخصية رجل الأعمال وأغنى رجل في العالم هو أنه عود متابعيه على عدم التنبؤ بتصرفاته، ولعل أشهر مثال على ذلك عندما أخذ رأي متابعيه في أمر يخص شركة تسلا، سائلًا إياهم عما إذا كان عليه بيع 10% من أسهمها.

وعلى الفور انخفضت أسهم تسلا ليخسر 50 مليار دولار دفعة واحدة، الأمر الذي جعل مجلس الإدارة يجبرونه على عدم إفشاء أي أمر بخصوص الشركة على منصات التواصل.

ورغم ذلك، فإن شخصية ماسك المثيرة للجدل لم تتوان في كشف أمور الشركة معرضًا نفسه وشركاءه لخطر نزول الأسهم، بل إنه تلاعب بالأسواق في إحدى المرات بشأن عملة مشفرة تُسمى دوج كوين، حيث قفزت بمقدار 23% بعد أن قال إن شركة تسلا، ستقبل الدفع بها.

وقد تحدث عنها مرارًا واصفًا إياها بعملته الرقمية المفضلة، علمًا بأنها ظهرت في البداية على شكل مزحة من قبل مبتكريها بيلي ماركوس، وجاكسون بلمير، في عام 2013.

تأثير Elon Musk على تويتر

وفي الساعات الأخيرة، أعلن إيلون ماسك Elon Musk عن نيته شراء أسهم تويتر بمقدار 41 مليار دولار (أقل من خسارة تسلا في نوفمبر 2021 بسبب تغريدته)، وذلك لأنه يراها صفقة مثيرة على حد تعبيره.

وغرد ماسك عبر حسابه قائلًا: لقد قدمت عرضًا، لأني أرى أن تويتر لديه إمكانيات غير عادية، وسأقوم أنا بفتحها.

وبحسب بيزنس إنسايدر، فغالبًا ما تعني تلك الإمكانيات غير العادية التي يقصدها ماسك، هي جعل تويتر شركة خاصة وهو ما يؤهله لأن يترك مطلق لحرية التعبير لمتابعيه، وعلى الرغم من أن عبارة حرية الرأي والتعبير تُعد جملة رنانة إلا أن ماسك غالبًا ما يستخدمها في أمور حول نظريات المؤامرة والسخرية من الفئات التي لا يحترمها.

وتساءل الكثيرون عما كانت حرية الرأي والتعبير لإيلون ماسك تعني أنه سيعيد فتح حساب الرئيس السابق دونالد ترامب، بعد أن أعلنت أغلب المنصات منعه تمامًا من المشاركة بها بعد أن تسبب في أحداث الكابيتول عام 2021، وكيف أن عودته ستثير البلبلة وانقسامات في الرأي مجددًا.

تعديلات في منصة تويتر

وتشمل التغييرات التي أجراها ماسك على تويتر منذ أن اشترى 9% من أسهمها، إضافة زر التعديل، وإزالة الإعلانات للمستخدمين الذين يدفعون مقابل الميزات الإضافية على تويتر بلو المدفوع الأجر.

رد فعل الأمير وليد بن طلال

ويُذكر أن الأمير الوليد بن طلال، رئيس مجلس إدارة شركة المملكة القابضة، رفض عرض إيلون ماسك لشراء كامل حصة مساهمي تويتر، قائلًا إن العرض أقل من القيمة الحقيقية للشركة.

وغرد قائلًا: لا أعتقد أن العرض المقترح من إيلون ماسك بشراء أسهم تويتر عند سعر 54.20 دولار للسهم يقترب من القيمة الجوهرية للشركة، وبالنظر إلى آفاق النمو المتوقع للشركة، وكوني أحد أكبر المساهمين فيها أرفض هذا العرض.