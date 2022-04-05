أشاد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، بالنجم الأرجنتيني إيفر بانيغا بعد تألقه اللافت مع فريق الشباب، قبل المشاركة في بطولة دوري أبطال آسيا.

بانيغا مزيج من المهارة والخبرة مع الشباب

وقال: “يتمتع إيفر بانيغا، المخضرم الذي حقق ثلاثة ألقاب في الدوري الأوروبي لكرة القدم ولقبًا في كأس ليبرتادوريس أيضًا، بمزيج مناسب من المهارة والخبرة ليصنع الفارق لفريق الشباب السعودي”.

إبداع في أوروبا

وتابع: “إبداعه تحت الضغط لا يمكن إنكاره، فقد شهدت مباراته الأخيرة بقميص إشبيلية مساعدته في تسجيل الهدف الأول للوك دي يونغ أمام إنتر ميلان في نهائي الدوري الأوروبي لعام 2020 – نهاية مناسبة لمسيرة أسطورية في أوروبا”.

بصمات قوية في الدوري السعودي

وأضاف: “بصمات بانيغا شوهدت بالفعل في السعودية. لديه 13 هدفًا و16 تمريرة حاسمة باسمه في الدوري السعودي للمحترفين في أقل من موسمين بقليل، وهو ما شهد تحدي نادي الشباب على لقب الدوري العام الماضي لكنه فشل في النهاية”.

الشباب في دوري أبطال آسيا

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب يستعد للظهور في منافسات بطولة دوري أبطال آسيا للمرة الأولى منذ خروجه من مرحلة المجموعات في عام 2015.

ويتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب في المجموعة الثانية بمنافسات دوري أبطال آسيا 2022، والتي تضم كلًا من؛ الجزيرة الإماراتي، القوة الجوية العراقي ومومباي سيتي الهندي.