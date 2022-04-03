نجح نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب، الأرجنتيني إيفر بانيغا، في هز شباك الهلال مع بداية أحداث الشوط الثاني.

بانيغا يسجل الهدف الأول:

وبدأ الشوط الثاني من مباراة الهلال والشباب المقامة على إستاد الأمير فيصل بن فهد في الرياض، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس الملك، بالتعادل السلبي، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

واحتسب حكم مباراة الهلال والشباب ركلة جزاء لصالح الليوث بعد اللجوء إلى تقنية الفيديو، وسددها بانيغا بنجاح في الشباك، ليمنح فريقه التقدم عند الدقيقة 63.

الفريقان يسعيان لخطف التأهل:

ويسير الهلال بشكل مميز مؤخرًا مع المدير الفني الأرجنتيني رامون دياز، وحقق سلسلة انتصارات متتالية، ليشعل المنافسة مع الاتحاد في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وينتزع الوصافة من الشباب والنصر.

على الجانب الآخر، يطمح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب مع مدربه الجديد الروماني ماريوس سوموديكا في تحقيق انطلاقة مميزة، والإطاحة بالزعيم، أملًا في التأهل إلى نهائي كأس الملك والمنافسة على اللقب.