أصدر المركز الوطني لـ الأرصاد تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم، بمنطقة المدينة المنورة – بمشيئة الله تعالى – تضمنت سحبًا رعدية ممطرة، تشمل تأثيراتها نشاطًا للرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية، على محافظات الحناكية والمهد ووادي الفرع.

وبيَّن المركز أن الحالة مستمرة حتى الحادية عشرة ليلًا.

استمرار الحالة المطرية

وكان المركز توقع أن تستمر الحالة المطرية الربيعية التي تشهدها عدة مناطق من المملكة حاليًا حتى يوم السبت المقبل.

وقال مدير إدارة الطوارئ والإنذار المبكر، عبدالرحمن الزهراني، إن الحالة ستشمل مناطق ومرتفعات جازان وعسير ومكة المكرمة والباحة ونجران والأجزاء المرتفعة من المناطق الجنوبية الغربية.

وأشار الزهراني إلى أن الحالة تمتد حتى المدينة المنورة وتمتد حتى القصيم والرياض والمنطقة الشرقية وأجزاء من حائل وأجزاء من الرياض. ولفت إلى أن الظواهر المصاحبة تشمل تساقط البرد ورياحًا هابطة تثير الغبار ما يسبب شبه انعدام في الرؤية.

توقعات الأرصاد اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن تتهيأ الفرصة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة يمتد تأثيرها لتشمل أجزاء من مناطق حائل، القصيم، الرياض، الشرقية في حين يستمر تأثير العوالق الترابية والأتربة المثارة التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من شرق ووسط المملكة.