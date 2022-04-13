توقع المركز الوطني للأرصاد أن تستمر الحالة المطرية الربيعية التي تشهدها عدة مناطق من المملكة حاليًا حتى يوم السبت المقبل.

فيديو | مدير إدارة الطورائ والإنذار المبكر في مركز الأرصاد عبدالرحمن الزهراني:

الحالة المطرية الربيعية التي تشهدها معظم مناطق #المملكة تستمر إلى يوم السبت القادم #نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/PUhFjTfP5N — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) April 13, 2022

الحالة المطرية مستمرة

وقال مدير إدارة الطوارئ والإنذار المبكر، عبدالرحمن الزهراني، إن الحالة ستشمل مناطق ومرتفعات جازان وعسير ومكة المكرمة والباحة ونجران والأجزاء المرتفعة من المناطق الجنوبية الغربية.

وأشار الزهراني إلى أن الحالة تمتد حتى المدينة المنورة وتمتد حتى القصيم والرياض والمنطقة الشرقية وأجزاء من حائل وأجزاء من الرياض.

ولفت إلى أن الظواهر المصاحبة تشمل تساقط البرد ورياح هابطة تثير الغبار ما يسبب شبه انعدام في الرؤية.

توقعات الأرصاد اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن تتهيأ الفرصة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة يمتد تأثيرها لتشمل أجزاء من مناطق حائل، القصيم، الرياض، الشرقية في حين يستمر تأثير العوالق الترابية والأتربة المثارة التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من شرق ووسط المملكة.