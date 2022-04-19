أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم منخفضًا 227.57 نقطة ليقفل عند مستوى 13505.57 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 9.4 مليارات ريال.

أداء الأسهم السعودية

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 180 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 300 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 47 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 157 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات أنابيب الشرق، ودله الصحية، وأميانتيت، ومبكو، والتأمين العربية الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات ساب، والوطنية، وأنعام القابضة، والتعاونية، والسعودي الفرنسي الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 6.51% و 4.40% .

فيما كانت أسهم شركات سبكيم العالمية، والإنماء، والراجحي، ودار الأركان، والجزيرة هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات الراجحي، وسبكيم العالمية، وسابك للمغذيات الزراعية، ودار المعدات، وسابك هي الأكثر نشاطا في القيمة.

السوق الموازية

كما أغلق مؤشر الأسهم الموازية (نمو) اليوم منخفضًا 126.18 نقطة ليقفل عند مستوى 24088.16 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 33 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 400 ألف سهم تقاسمتها 1916 صفقة.