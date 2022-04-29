لا يزال النادي الأهلي يرغب في ضم المدافع المغربي رومان سايس، نجم نادي ولفرهامبتون الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ماذا طلب رومان سايس من الأهلي؟

وكانت تقارير ذكرت أن سايس يريد تقاضي راتب سنوي قدره 3 ملايين يورو من الأهلي مما جعل الإدارة تستمر في المفاوضات مع اللاعب المغربي للوصول إلى راتب أقل من المذكور.

الراقي يحدد البديل:

وفي حال لم يتفق الأهلي مع سايس فإن البديل سيكون المصري محمود حمدي الونش لاعب الزمالك المصري.

وارتبط اسم رومان سايس برغبة ناديي الأهلي والهلال في التعاقد مع اللاعب المغربي؛ حيث يسعى الأهلي لضم مدافع أجنبي في الصيفية، فيما يسعى الهلال لتعويض الرحيل المرتقب للكوري جانغ هيون سو.

ورغم تعاقد الراقي مع المدافع البرازيلي دانكلير بيريرا في يونيو الماضي، لكن بسبب تراجع مستواه وكثرة إصاباته، فكر النادي في ضم إما الونش أو رومان سايس أو ضم الثنائي معًا.

يذكر أن الونش كان جدد تعاقده مع نادي الزمالك في صيف 2021 حتى يونيو 2025.