تواصل إدارة النادي الأهلي برئاسة ماجد النفيعي مفاوضاتها للتعاقد مع مدير فني أجنبي لقيادة الفريق الأول لكرة القدم في الموسم الرياضي الجديد.

الأهلي يواصل التفاوض

وأشار الصحافي بشبكة “سكاي سبورت”، الإيطالي رودي جاليتي، عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن النادي الأهلي يواصل بحثه عن مدير في جديد للموسم المقبل.

وتابع رودي جاليتي حديثه قائلًا: “على الرغم من الرفض في المرة السابقة، إلا أن النادي الأهلي استأنف اتصالاته بالمدرب البرتغالي خورخي جيسوس، وحتى الآن المفاوضات جارية أيضًا مع مواطنه كارلوس كارفالهال”.

وكان الراقي قد تعاقد مع روبرت سيبولدي في مارس الماضي لقيادة الفريق الأول لكرة القدم حتى نهاية منافسات الموسم الرياضي الحالي، بعد إقالة مدربه بيسنيك هاسي عقب الخسارة أمام الاتفاق بهدف دون رد.

الراقي يُعاني هذا الموسم

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم المركز العاشر في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 28 نقطة من الفوز في 6 مباريات، والخسارة 9 مرات، والتعادل في 10 مواجهات.