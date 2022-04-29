يُقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد أداء مميزًا على الصعيد الدفاعي ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم.

الاتحاد يتصدر القائمة

ويتصدر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد قائمة أقل الفرق استقبالًا للأهداف في آخر 15 دقيقة من المباريات هذا الموسم، حيث اهتزت شباكه 3 مرات فقط.

ويتصدر الاتحاد جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 60 نقطة، ويستعد لمواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح، يوم الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ26.

أقل الفرق استقبالًا للأهداف

ويحتل فريقا الأهلي والطائي المركز الثاني في القائمة، حيث استقبلا 4 أهداف في الدقائق الأخيرة، واهتزت شباك كل من؛ الهلال، ضمك، الفتح والفيحاء بـ6 أهداف، فيما استقبل النصر والاتفاق 7 أهداف آخر 15 دقيقة.

واستقبل فريقا الشباب والفيصلي 8 أهداف في الدقائق الأخيرة، واهتزت شباك الباطن 9 مرات، فيما تلقى الرائد 11 هدفًا، والحزم 12 هدفًا، والتعاون 13 هدفًا، ويتذيل أبها الترتيب بعدما استقبل 14 هدفًا.