يبدو أن الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد، سيكون مهددًا بغياب 4 من لاعبيه عن مباراة الهلال منتصف مايو المقبل في بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الرباعي المهدد بالغياب عن الاتحاد:

ويستعد العميد بعد عيد الفطر المبارك، لمواجهة نادي الفتح في الجولة الـ26 من الدوري، حيث سيكون الرباعي البرازيلي رومارينيو وزياد الصحفي والبرتغالي أندري فيليبي والمغربي حمدالله مهددًا بالغياب عن مواجهة الزعيم، في حال تلقوا بطاقة صفراء في لقاء الفتح.

وسيلعب العميد مع فريق الفتح يوم الجمعة الموافق السادس من مايو، قبل مواجهة أزرق العاصمة يوم الأحد 15 مايو.

يذكر أن العميد متواجد في الصدارة حاليًّا برصيد 60 نقطة، وبفارق 11 نقطة عن نادي الهلال صاحب المركز الثاني.