قرر البرلمان البريطاني إحالة رئيس الوزراء بوريس جونسون للتحقيق بتهمة التضليل بسبب حضور حفلات داخل داونينج ستريت وقت الإغلاق ومخالفة إجراءات العزل.

جونسون يعتذر دون جدوى

وكان رئيس الوزراء اعتذر في وقت سابق عن حضور الحفل، مشيرًا إلى أنه كان يظن أن الحفل عبارة عن اجتماع عمل في مقر مجلس الوزراء خلال وقت الحظر.

لكن اعتذار جونسون لم يحمه من الهجوم عليه من قبل البرلمان الذي طالب بطرح الثقة فيه.

وقدم النائب البارز مارك هاربر رسالة بحجب الثقة عن رئيس الوزراء، متهمًا إياه بمطالبة نواب حزب المحافظين بـ “الدفاع عما لا يمكن الدفاع عنه”، لاسيما مع اقتراب الانتخابات المحلية في مايو المقبل.