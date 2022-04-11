أكدت التأمينات الاجتماعية أن مدة توثيق العقد 7 أيام من رفع طلب تسجيل المشترك السعودي.

خطوات تسجيل المشترك السعودي:

وقالت التأمينات لأصحاب العمل: إنه بعد اكتمال خطوات تسجيل المشترك السعودي من قبل المنشأة ستصل رسالة للمشترك على رقمه المسجل في أبشر لتوثيق العقد، وفي حال موافقة المشترك على العقد سيتم اكتمال التسجيل في المنشأة.

رفض العقد:

ولفتت المؤسسة إلى أنه في حال رفض المشترك للعقد أو انتهاء المدة النظامية للتوثيق (7 أيام) فإن بيانات المشترك لن تظهر لدى صاحب العمل وعليه إعادة تسجيل المشترك مرة أخرى في النظام، وفي حال انتهاء المدة النظامية لتوثيق العقد يحق لصاحب العمل إعادة تسجيل المشترك مرة أخرى ويمنح 7 أيام إضافية للتوثيق.