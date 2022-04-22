تنتظر الجماهير مباراة الأهلي ضد الرجاء المغربي اليوم، وسط منافسة قوية على خطف بطاقة التأهل إلى الدور التالي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

الأهلي ضد الرجاء

ويلعب الأهلي ضد الرجاء على ملعب مركب محمد الخامس في المغربي، ضمن منافسات إياب الدور ربع النهائي من دوري أبطال إفريقيا عند الساعة الواحدة بعد منتصف الليل بتوقيت السعودية.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري قد فاز في مباراة الذهاب بهدفين مقابل هدف، ويسعى لتعزيز تفوقه، فيما يسعى الرجاء المغربي لاستغلال عاملي الأرض والجمهور، لتعويض الخسارة وخطف بطاقة التأهل.

تشكيل الأهلي المصري المتوقع

وقام المدير الفني بيتسو موسيماني بتجهيز أكثر من سيناريو خلال تدريبات الأهلي المصري الأخيرة، بين الاستمرار بالطريقة المعتادة أو إضافة لاعب ثالث في الدفاع أو خط الوسط، فيما تم تجهيز الظهير الأيسر التونسي علي معلول.

ويتوقع أن يكون تشكيل الأهلي ضد الرجاء في مباراة اليوم، كالتالي؛ محمد الشناوي، محمد هاني، ياسر إبراهيم، محمد عبدالمنعم، علي معلول، حمدي فتحي، عمرو السولية، أليو ديانج، حسين الشحات، أحمد عبدالقادر وبيرسي تاو “محمد شريف”.