ضرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري موعدًا مع الرجاء المغربي، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

قرعة دوري أبطال إفريقيا:

وأُقيمت قرعة الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا، اليوم الثلاثاء، في مقر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” في القاهرة، حيث أسفرت عن 3 مواجهات عربية خالصة.

ويلعب حامل اللقب، الأهلي المصري مع الرجاء المغربي، وفاق سطيف الجزائري ضد الترجي التونسي، شباب بلوزداد الجزائري أمام الوداد المغربي، وبترو أتلتيكو مع صن داونز الجنوب إفريقي.

مواجهات الأهلي المصري والرجاء:

وتعود آخر مواجهات الأهلي المصري ضد الرجاء المغربي في دوري أبطال إفريقيا إلى عام 2005، ليصطدما مجددًا في البطولة القارية بعد غياب 17 عامًا، بحثًا عن خطف بطاقة التأهل إلى الدور نصف النهائي.

وسبق أن تقابلا في مرحلة المجموعات خلال 3 نسخ من بطولة دوري أبطال إفريقيا، وفاز الرجاء في مباراة الذهاب بالقارة عام 1999، وتعادلا بنتيجة 1/ 1 في المغرب، وخسر الأهلي في نسخة 2002، وتعادلا في القاهرة بنتيجة 3/ 3.

وفاز الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري على الرجاء بهدف دون رد في مباراة الذهاب بالقاهرة نسخة عام 2005، وتعادلا بنتيجة 1/ 1 في المغرب.

وتقابلا الفريقان مؤخرًا في بطولة كأس السوبر الإفريقي 2021، ونجح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في حصد اللقب، بعد الفوز على الرجاء المغربي بركلات الترجيح.