تترقب الجماهير مباراة فياريال ضد بايرن ميونخ ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا، في ظل المنافسة القوية لخطف بطاقة التأهل.

فياريال ضد بايرن ميونخ

ويلعب فياريال ضد بايرن ميونخ على ملعب “لا سيراميكا”، مساء اليوم الأربعاء، في إطار منافسات ذهاب الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا.

ويأمل الفريق الأول لكرة القدم بنادي فياريال الإسباني في تحقيق الفوز اليوم، خاصة أن المباراة على ملعبه ووسط جماهيره، فيما يطمح العملاق البافاري في مواصلة تألقه في دوري أبطال أوروبا وتسهيل مهمته في الإياب.

تشكيل مباراة اليوم المتوقع

ولفت الموقع المتخصص في الأرقام والإحصائيات “هوسكورد”، إلى أن العملاق البافاري سيدخل مباراة فياريال ضد بايرن ميونخ بالقوة الضاربة، على الرغم من فارق الإمكانيات الكبير، ولكنه يأمل في تحقيق نتيجة إيجابية.

ويتوقع أن يبدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي فياريال مباراة اليوم بتشكيل مكون من؛ جيرونيمو رولي، ألفونسو بيدرازا، توريس، راؤول ألبيول، خوان فويث، دانجوما، داني باريخو، كابوي، يريمي بينو، لو سيلسو ومورينو.

على الجانب الآخر، يتوقع أن يبدأ بايرن ميونخ مباراته ضد فياريال بالتشكيل التالي؛ مانويل نوير، هيرنانديز، دايوت أوباميكانو، نيكلاس سولي، بنجامين بافارد، جوريتسكا، كيميتش، كينغسلي كومان، ليروي ساني، توماس مولر وروبرت ليفاندوفسكي.