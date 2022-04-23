انتهت، منذ قليل، أحداث الشوط الأول من مباراة الرجاء المغربي ضد الأهلي المصري، بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، في إياب دور الثمانية في دوري أبطال إفريقيا.

ملخص الشوط الأول:

وبدأت مباراة الرجاء ضد الأهلي المصري، بداية سريعة جدًّا، حيث شن الفريق المغربي هجمة خطيرة بدأت بـ عرضية سحرية من عبدالإله مذكور، لـ فابريس نغوما الذي سجل الهدف الأول من رأسية قوية وسط زحمة في منطقة جزاء المارد الأحمر في الدقيقة الـ 5.

وشن الأهلي هجمة خطيرة، على مرمى الرجاء انتهت بعرقلة لـ حسين الشحات، ليعود حكم اللقاء لـ تقنية الفيديو، ويحتسب ركلة جزاء قبل أن يهدرها التونسي علي معلول.

وحاول النادي الأهلي الوصول لـ مرمى الخصم في أكثر من مناسبة، ولكن كان يتصدى لهم الدفاع الرجاوي، ليرد الفريق المغربي بهجمات مباغتة لـ المارد الأحمر من أجل تعزيز التقدم.

عبدالمنعم يسجل التعادل لـ الأهلي:

وفي الدقيقة الـ 43، ركلة ركنية لـ النادي الأهلي، قام بتنفيذها علي معلول لتذهب لـ محمد عبدالمنعم مدافع المارد الأحمر الذي سددها صاروخية، في شباك أنس زنيتي، لينتهي الشوط بالتعادل الإيجابي.