حسم التعادل الإيجابي مباراة مان يونايتد ضد ليستر سيتي، التي انتهت قبل قليل بهدف لكل فريق، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ31 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ملخص مباراة مان يونايتد ضد ليستر سيتي:

وكان الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وفي الشوط الثاني من عمر المباراة، تقدم فريق ليستر سيتي بالهدف الأول عبر النيجيري إيهيناتشو من ضربة رأسية في الدقيقة الـ64.

فريد يُنقذ مانشستر يونايتد:

ولم يستمر تقدم ليستر سيتي طويلًا، لينجح مانشستر يونايتد في إحراز هدف التعادل عبر البرازيلي فريد بالدقيقة الـ66.

وبعد ذلك سجل فريق ليستر سيتي هدفًا ثانيًا ولكن تم إلغاؤه بداعي وجود مخالفة لمصلحة المدافع الفرنسي رفائيل فاران.

وأهدر مانشستر يونايتد عدة فرص محققة لإحراز الهدف الثاني، لينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وبعد نهاية مباراة مان يونايتد ضد ليستر سيتي، أصبح رصيد مان يونايتد 51 نقطة في المركز السادس، بينما أصبح رصيد ليستر سيتي 37 نقطة في المركز التاسع.

وقبل مباراة مان يونايتد ضد ليستر سيتي، كان ليفربول فاز على نادي واتفورد بثنائية دون رد، وسقط تشيلسي أمام فريق برينتفورد برباعية لهدف، وتعادل ليدز يونايتد مع نادي ساوثهامبتون بهدف لكل فريق.

وفاز مانشستر سيتي على بيرنلي بهدفين دون رد، وفاز وولفرهامبتون على أستون فيلا بنتيجة هدفين لهدف، وتعادل نوريتش سيتي بدون أهداف مع فريق برايتون.