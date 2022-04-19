نال الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون إشادة كبيرة على مستواه، ضمن منافسات بطولة دوري أبطال آسيا 2022، رغم تعادله مع سباهان أصفهان الإيراني.

التعادل يحسم مواجهة الجولة الرابعة:

ولعب التعاون ضد سباهان على إستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة، في الجولة الرابعة من مرحلة المجموعات في دوري أبطال آسيا، وانتهت بالتعادل الإيجابي، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

التعاون في أقوى مجموعات دوري الأبطال

وعلق محمد الدهش على الأداء في مواجهات الليلة، قائلًا: “يجب أن نفتخر بأداء الأندية السعودية في آسيا وبإذن الله نفرح بتأهلهم كلهم.. والنقطة جيدة لسكري القصيم في مجموعة قوية.. وإذا فاز على الدحيل سيحجز مقعد للتأهل”.

وتابع محمد الدهش خلال تصريحاته لبرنامج “أكشن مع وليد”: “التعاون استخدم آسيا كمعسكر اعدادي للمباريات المتبقية للدوري.. والمدرب يعمل التدوير بين اللاعبين في البطولة بين 32 لاعبًا”.

وأشاد ماجد الفهمي بمستوى سكري القصيم، وقال: “التعاون يقدم مستوى كبير في أقوى مجموعة للأندية السعودية في آسيا.. وأتوقع أنه سيعود أقوى وأجمل في الدوري مع المدرب الجديد”.

وفي السياق ذاته، علق جمال عارف قائلًا: “لا يمكن أن يهبط سكري القصيم وسنراه بشكل أفضل عند عودة الدوري.. منذ قدوم المدرب الجديد والفريق أصبح أكثر تجانسًا”.