قررت إدارة نادي التعاون، برئاسة سعود الرشودي، تقديم عدد من التذاكر المجانية للجماهير في مواجهة باختاكور الأوزبكي المقبلة.

5 آلاف تذكرة مجانية:

وتكفلت إدارة النادي بتقديم 5 آلاف تذكرة مجانية للجماهير لحضور مباراة باختاكور الأوزبكي، على أن يتم توزيع التذاكر عند بوابات ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية عبر بوابة رقم 3 للأفراد وبوابة رقم 1 للعوائل.

ويأمل التعاون في الظهور بشكل مميز ضد الفريق الأول لكرة القدم بنادي باختاكور، وتحقيق الفوز أملًا في الصعود ضمن أفضل ثان، بعد خسارته في الجولة الماضية أمام الدحيل القطري.

التعاون ضد باختاكور:

ويلعب التعاون ضد باختاكور على إستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة، مساء يوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من مرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا.

وقبل المباراة المرتقبة، يحتل سكري القصيم المركز الثاني في مجموعته بمنافسات بطولة دوري أبطال آسيا 2022 برصيد 7 نقاط، فيما يتذيل الفريق الأول لكرة القدم بنادي باختاكور الأوزبكي الترتيب برصيد 3 نقاط.