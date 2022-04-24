يُعاني الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة دوري أبطال آسيا.

التعاون يُعاني في الجولة الخامسة

واهتزت شباك سكري القصيم بـ14 هدفًا خلال مشاركاته الثلاثة في بطولة دوري أبطال آسيا، وذلك أكثر بهدف من الأهداف التي استقبلها في الجولات الأخرى.

وشارك الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون في دوري أبطال آسيا 2017، ولعب ضد لوكوموتيف الأوزبكي ضمن منافسات الجولة الخامسة، وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بنتيجة 4/4.

وخسر سكري القصيم أمام الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشارقة الإماراتي بسداسية دون رد في خامس جولات دوري أبطال آسيا 2020، قبل أن يتلقى خسارة ضد الدحيل القطري بنتيجة 4/3 في النسخة الحالية.

تكرار سيناريو 2020

ويطمح سكري القصيم لتجاوز عقبة باختاكور الأوزبكي، وإنعاش حظوظه في التأهل ضمن أفضل صاحب مركز ثاني إلى الدور التالي من دوري أبطال آسيا 2022، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وقبل المواجهة المقبلة، يحتل سكري القصيم المركز الثاني في مجموعته بمنافسات دوري أبطال آسيا برصيد 7 نقاط، فيما يتذيل الترتيب الفريق الأول لكرة القدم بنادي باختاكور بـ3 نقاط.