يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون لتحقيق فوزه الأول أمام الأندية الإيرانية ضمن منافسات بطولة دوري أبطال آسيا.

التعاون يبحث عن الفوز الأول

وخسر سكري القصيم جميع مواجهاته أمام الفرق الإيرانية في بطولة دوري أبطال آسيا، واستقبل 7 أهداف، وسجل هدفًا واحدًا، ما يحفز لاعبيه لتحقيق الفوز الأول خلال مواجهة سابهان المرتقبة.

ويسعى المدير الفني الهولندي جون بروم، لمصالحة الجماهير وظهور الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون بشكل مميز ضد سباهان، وخطف الثلاث نقاط، لتعويض الخسارة أمام باختاكور في الوقت القاتل.

سكري القصيم يواجه سباهان اليوم

ومن المقرر أن يلعب التعاون ضد سباهان الإيراني، مساء اليوم الخميس، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا 2022.

وقبل مباراة اليوم، يقع سكري القصيم في المركز الثالث بجدول ترتيب مجموعته في دوري أبطال آسيا 2022 برصيد 3 نقاط، وبفارق الأهداف عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي سباهان المتصدر.