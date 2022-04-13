يسير الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب بشكل مميز في بطولة دوري أبطال آسيا، قبل مواجهته ضد القوة الجوية العراقي.

نادي الشباب يأمل الحفاظ على نظافة شباكه

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب في الحفاظ على نظافة شباكه في 3 مباريات متتالية للمرة الأولى في تاريخ مشاركاته بطولة دوري أبطال آسيا.

ويسعى الشباب بقيادة مدربه الروماني ماريوس سوموديكا لتحقيق انتصار جديد في دوري أبطال آسيا 2022، حيث حقق انطلاقة مميزة بالفوز على مومباي سيتي والجزيرة الإماراتي بثلاثة أهداف دون رد.

ويملك الشباب سجلًا مميزًا أمام الفريق الأول لكرة القدم بنادي القوة الجوية العراقي، حيث سبق وتواجها مرتين، وحسمهما الليوث لصالحه، ما يحفزه لمواصلة انتصاراته.

الشباب ضد القوة الجوية

ومن المقرر أن يلعب الشباب ضد القوة الجوية على ملعب الملز، مساء يوم غد الخميس، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا 2022.

وينفرد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب بصدارة مجموعته في بطولة دوري أبطال آسيا 2022 برصيد 6 نقاط، وبفارق 3 نقاط عن القوة الجوية العراقي صاحب المركز الثالث.