يأمل الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون في الظهور بشكل مميز ضد سباهان أصفهان ، وتحقيق فوز جديد في دوري أبطال آسيا 2022.

التعاون يسعى لمواصلة التفوق :

ومن المقرر أن يلعب التعاون ضد سباهان أصفهان ، مساء يوم غد الاثنين، في إطار مواجهات الجولة الرابعة من مرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا 2022.

وتُعد هذه المواجهة هي الثانية بين التعاون ضد سباهان أصفهان في بطولة دوري أبطال آسيا، ونجح سكري القصيم في تحقيق الفوز بالمباراة السابقة بثلاثية دون رد، ويطمح في مواصلة التفوق.

وتملك الأندية الإيراني أطول سلسلة عدم فوز لها أمام الفرق السعودية في دوري أبطال آسيا، حيث إنها لم تحقق الفوز آخر 7 مواجهات متتالية، خسرت 5 مرات، وتعادلت مرتين، ما يحفز سكري القصيم لتحقيق فوز جديد.

سكري القصيم في دوري أبطال آسيا:

وقبل مواجهة الغد، يقع سكري القصيم في صدارة مجموعته ضمن منافسات بطولة دوري أبطال آسيا 2022 برصيد 6 نقاط، فيما يحتل سباهان أصفهان آخر سلم الترتيب برصيد 3 نقاط.