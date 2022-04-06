يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون للظهور بشكل مميز خلال مشاركته الثالثة في بطولة دوري أبطال آسيا.

التعاون في دوري أبطال آسيا

وشارك التعاون للمرة الأولى في بطولة دوري أبطال آسيا عام 2017، فيما تعود مشاركته الثانية إلى نسخة 2020، ويطمح لتحقيق إنجاز جديد في النسخة الجديدة.

وتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون في المجموعة الأولى بالبطولة نسخة عام 2017، والتي ضمت كلًا من؛ شباب الأهلي دبي، الاستقلال الإيراني ولوكوموتيف الأوزبكي، واحتل المركز الثالث برصيد 5 نقاط.

وتحسن أداء سكري القصيم خلال مشاركته الثانية في دوري أبطال آسيا، وتواجد في المجموعة الثالثة مع بيرسيبولس الإيراني، الدحيل القطري والشارقة الإماراتي، واحتل المركز الثاني بـ9 نقاط، ليصطدم بالنصر في دور الـ16 ويُغادر البطولة.

المشاركة في نسخة 2022

ويشارك الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون في دوري أبطال آسيا 2022، بعدما احتل المركز الرابع في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الموسم الماضي برصيد 47 نقطة.

وخاض سكري القصيم الملحق أمام الفريق الأول لكرة القدم بنادي الجيش السوري، وفاز بركلات الترجيح بنتيجة 5/4، بعد تعادلهما إيجابيًا، ليتأهل إلى مرحلة المجموعات في دوري أبطال آسيا، والتي تضم بجانبه لخويا، باختاكور وسباهان.