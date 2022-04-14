يأمل الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون، في تحقيق الفوز ضد نادي سباهان الإيراني، الليلة، ضمن منافسات الجولة الثالثة في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا.

وافتتح التعاون مشواره في دور المجموعات بفوز غالٍ، على حساب نادي الدحيل القطري، بهدفين لهدف، ولكن سرعان ما سقط الذئاب ضد باختاكور الأوزبكي بهدف نظيف.

ويرغب نادي التعاون في استعادة بريقه خلال الجولة الثالثة، من أجل العودة للسباق على صدارة المجموعة الرابعة، حيث تتنافس الأربع فرق على المركز الأول بنفس عدد النقاط.

ويمتلك التعاون ثلاث نقاط محتلًا المركز الـ 3 في المجموعة، بالتساوي مع سباهان في الصدارة، والدحيل القطري في الوصافة، بينما يحل باختاكور في المركز الأخير بنفس الرصيد.

المواجهة التاريخية الأولى:

وتعتبر مباراة التعاون وسباهان هي الأولى بين الفريقين، في تاريخ مواجهاتهما في بطولة دوري أبطال آسيا، حيث يريد الذئاب إحداث فارق في اللقاء الأول مع نظيره الإيراني.

ويسعى نادي التعاون إلى تقديم مستوي جيد، في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا، رغم أن الهدف الأول للفريق هو البقاء في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.