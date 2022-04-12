عاد الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون، لـ السقوط على يد باختاكور الأوزبكي بهدف دون رد، في الجولة الثانية في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا.

وكان التعاون قد افتتح مشواره في دور المجموعات بدوري أبطال آسيا، بالفوز على الدحيل القطري بهدفين لهدف، في مباراة شهدت تألق نجوم الذئاب، منذ الدقائق الأولى والسيطرة على مفاتيح المباراة.

التعاون يسقط ضد باختاكور:

وسرعان ما تبدلت الأمور في الجولة الثانية، حيث كان الجميع يرجح فوز التعاون في المواجهة التاريخية، ضد باختاكور الأوزبكي، خاصة مع الخسارة الثقيلة التي سيطرت على نتائج الثاني في افتتاح المجموعات.

وشهدت مباراة التعاون ضد باختاكور الأوزبكي، توترًا دفاعيًا لـ الذئاب بسبب رغبتهم في التعويض، وتحقيق الفوز الثاني على التوالي، خاصة وأن الهدف جاء في الدقائق الأخيرة من أحداث الشوط الثاني.

التعاون يأمل في العودة:

ويأمل نادي التعاون في العودة سريعًا، بالفوز على حساب نادي سباهان الإيراني، ضمن منافسات الجولة الثالثة في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا.

ومن المقرر، أن تقام مباراة التعاون ضد سباهان الإيراني، يوم الخميس المقبل، عند الساعة الحادية عشرة والربع مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية، على ملعب “الملك عبدالله ببريدة”.