يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون لمواصلة تألقه في دوري أبطال آسيا 2022، وتجاوز عقبة الدحيل القطري.

التعاون يستهدف معادلة عدد انتصاراته

ويملك سكري القصيم الفرصة لمعادلة عدد انتصاراته في بطولة دوري أبطال آسيا عامي 2017 و2020 خلال النسخة الحالية، في حالة فوزه على الدحيل القطري وباختاكور الأوزبكي بالجولتين الخامسة والسادسة.

وفي حالة فوز التعاون سيصل عدد انتصاراته إلى 4، وهو نفس الرصيد الذي حققه خلال نسختي 2017 و2020، حيث تفوق في مشاركته الأولى على لوكوموتيف الأوزبكي بهدف دون رد.

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون في تحقيق 3 انتصارات خلال دوري أبطال آسيا 2020، حيث فاز على الدحيل القطري مرتين، فيما كان فوزه الثالث على حساب الشارقة الإماراتي.

سكري القصيم في مواجهة الدحيل

ومن المقرر أن يلعب التعاون ضد الدحيل على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة، مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا.

وقبل مباراة اليوم، يحتل سكري القصيم المركز الثاني في مجموعته بمنافسات بطولة دوري أبطال آسيا 2022 برصيد 7 نقاط، فيما يتصدر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الدحيل القطري الترتيب برصيد 9 نقاط.