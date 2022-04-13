كثف الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون بقيادة المدير الفني الهولندي جون بروم، استعداداته لمواجهة سباهان الإيراني.

التعاون يواصل تدريباته:

وأدى لاعبو التعاون عدد من التمارين اللياقية المكثفة بعد التسخين، ثم قسم المدرب الهولندي اللاعبين إلى مجموعتين فرض خلالها جمل تكتيكية منوعة، بمشاركة معتز هوساوي وعبدالملك العييري.

ويسعى المدرب الهولندي لتجهيز لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بشكل مميز، أملًا في تحقيق الفوز خلال مباراة سباهان المقرر إقامتها، مساء يوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا 2022.

سكري القصيم في دوري أبطال آسيا

وخسر سكري القصيم ضد باختاكور الأوزبكي بهدف في الوقت القاتل، ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا 2022، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وتراجع التعاون إلى المركز الثالث في مجموعته ببطولة دوري أبطال آسيا برصيد 3 نقاط، بالتساوي مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي باختاكور الأوزبكي صاحب المركز الرابع.