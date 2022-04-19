كشف نجم نادي الهلال والمنتخب السعودي السابق، يوسف الثنيان، قصة احتفاله مع جماهير النادي الأهلي بعدما هز شباك الراقي، كما أوضح أسباب اختياره للانضمام إلى صفوف الأزرق.

سبب اختيار يوسف الثنيان للهلال:

وتحدث الثنيان سبب انضمامه للأزرق، قائلًا: “في تلك الفترة لعبت في دورة رمضانية في الهلال قبل أن أسجل وشافوني، وغير ذلك تمرنت في مدرسة الهلال، والمدربين كانوا على مستوى عالٍ جدًّا لهم أسماؤهم”.

وأضاف خلال تصريحاته لبرنامج ذات مع سامي الجابر: “عندما بدأت كلاعب في الفريق الأول، كان لمدربين مدرسة الهلال فضل كبير جدًا علي، خاصة المدير الفني فينهو”.

وأضاف يوسف الثنيان: “كلم الشيخ عبدالرحمن السعيدي والدي للتسجيل في النادي، كما تدخل أيضًا الأمير بندر وكان آنذاك مسؤول عن مدرسة الهلال للتدريب، وحينها لم أتفق على مبلغ لأننا عائلة عاشقة للهلال”.

الاحتفال مع جماهير النادي الأهلي:

وواصل قائلًا: “بعد أول هدف مع الهلال، اندفعت للاحتفال بأيدي لجمهور الهلال تفاجأت بأن الجماهير تخص النادي الأهلي ورجعت، وكان أول ظهور لي وألعب مع اللاعبين الذين أشاهدهم في التلفزيون”.