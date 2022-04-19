كشف نجم نادي الهلال والمنتخب السعودي السابق، يوسف الثنيان، قصة احتفاله مع جماهير النادي الأهلي بعدما هز شباك الراقي، كما أوضح أسباب اختياره للانضمام إلى صفوف الأزرق.
يوسف الثنيان: لهذا السبب اخترت الهلال #ذات_يوسف_الثنيان@YousifAlthunian@SamiAlJaber pic.twitter.com/ZzfRROKfZi
— ذات مع سامي الجابر (@stvThat) April 18, 2022
سبب اختيار يوسف الثنيان للهلال:
وتحدث الثنيان سبب انضمامه للأزرق، قائلًا: “في تلك الفترة لعبت في دورة رمضانية في الهلال قبل أن أسجل وشافوني، وغير ذلك تمرنت في مدرسة الهلال، والمدربين كانوا على مستوى عالٍ جدًّا لهم أسماؤهم”.
وأضاف خلال تصريحاته لبرنامج ذات مع سامي الجابر: “عندما بدأت كلاعب في الفريق الأول، كان لمدربين مدرسة الهلال فضل كبير جدًا علي، خاصة المدير الفني فينهو”.
وأضاف يوسف الثنيان: “كلم الشيخ عبدالرحمن السعيدي والدي للتسجيل في النادي، كما تدخل أيضًا الأمير بندر وكان آنذاك مسؤول عن مدرسة الهلال للتدريب، وحينها لم أتفق على مبلغ لأننا عائلة عاشقة للهلال”.
الاحتفال مع جماهير النادي الأهلي:
وواصل قائلًا: “بعد أول هدف مع الهلال، اندفعت للاحتفال بأيدي لجمهور الهلال تفاجأت بأن الجماهير تخص النادي الأهلي ورجعت، وكان أول ظهور لي وألعب مع اللاعبين الذين أشاهدهم في التلفزيون”.
يوسف الثنيان: بعد أول هدف مع الهلال.. رحت لجماهير الأهلي بالغلط 🤣#ذات_يوسف_الثنيان@YousifAlthunian@SamiAlJaber pic.twitter.com/zUmSZdG9DT
— ذات مع سامي الجابر (@stvThat) April 18, 2022
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