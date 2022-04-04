كشف نجم الكرة السعودية، ماجد عبدالله، تفاصيل تسجيله في أول نادٍ كلاعب، مشيرًا في الوقت ذاته رفضه اللعب في صفوف الأهلي لتشجعيه لفريق النصر.

ماجد عبدالله: سجلت في أول نادي بدون أي شروط أو تفاوض#ذات_ماجد_عبدالله @M_Abdullah_9@SamiAlJaber pic.twitter.com/VpbUJnJpLX — ذات مع سامي الجابر (@stvThat) April 3, 2022

التسجيل في أول نادٍ بدون شروط:

وتحدث ماجد عبدالله عن تسجيله في أول ناد، قائلًا: “كان في الظهيرة ملعب كان يُطلق عليه فريق الاتفاق، كنت في حدود الـ14 عامًا، ولعبنا أمام فرق أكبر مننا سنًّا ومع ذلك نفوز عليهم”.

وتابع خلال تصريحاته لبرنامج ذات مع سامي الجابر: “كل من حولي شجعوني، ولكني كنت أريد أن ألعب فقط، كان زملائي يسألوني لماذا لا تسجيل في نادي”.

وأضاف ماجد عبدالله عن تسجيله قائلًا: “والدي كان يوميًّا عند الأمير عبدالله الرحمن، ومرة جاؤوا إليّ، وسجلوني في النادي بدون أي شروط أو تفاوض”.

ماجد عبدالله: عندما أخبرني والدي برغبة الأمير عبدالله الفيصل في تسجيلي في النادي الأهلي كان ردي "كيف أشجع النصر وألعب في الأهلي؟"#ذات_ماجد_عبدالله @M_Abdullah_9@SamiAlJaber pic.twitter.com/kIP9aorzJ8 — ذات مع سامي الجابر (@stvThat) April 3, 2022

ماجد عبدالله يكشف رده على طلب الانضمام للأهلي:

وأردف النجم النصراوي خلال تصريحاته قائلًا: “والدي جاءني وأخبرني برغبة الأمير عبدالله الفيصل في تسجيلي ضمن صفوف النادي الأهلي، ماذا كان ردي؟.. قولت له كيف أشجع النصر وألعب في الأهلي؟!”.