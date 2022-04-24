تنتظر جماهير الاتحاد عودة المدافع المصري الدولي أحمد حجازي للملاعب مجددًا، بعد ابتعاده عن الفريق الأول لكرة القدم لقرابة الثلاثة أشهر.

أحمد حجازي يعود

وتعرض أحمد حجازي لإصابة قوية، نهاية يناير الماضي، خلال تواجده مع منتخب مصر، قبل أن تتأكد إصابته بتمزق في العضلة الضامة، وخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي في ألمانيا، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وأوضح الإعلامي علاء سعيد أن أحمد حجازي سيصل، مساء اليوم الأحد، إلى جدة، تمهيدًا لمشاركته بشكل تدريجي في تدريبات الفريق الجماعية، وسط تفاعل كبير من الجماهير التي أكدت أنه الخبر الأجمل.

وأعربت الجماهير الاتحادية عن سعادته بعودة أحمد حجازي، وأكدت أنه من الركائز الأساسية في الفريق، وتمنوا مشاركته في مباراة الهلال المقرر إقامتها الشهر المقبل ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الاتحاد في دوري محمد بن سلمان

ويسير الاتحاد بشكل مميز خلال منافسات الموسم الحالي، حيث ينفرد بصدارة جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 60 نقطة، من الفوز في 19 مرة، والتعادل 3 مرات والخسارة في مثلهم.

ومن المقرر أن يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد مبارياته بعد فترة التوقف الحالية، بمواجهة الفتح، يوم 6 مايو المقبل، في إطار مواجهات الجولة الـ26.