أكد المستشار التحكيمي، محمد فودة أن حكم مباراة التعاون ضد سباهان أصفهان الإيراني، حرم سكري القصيم من قرارين مؤثرين.

الحكم يظلم التعاون بقرارين:

ولفت فودة خلال تصريحاته لبرنامج “أكشن مع وليد”، إلى أن التعاون كان يستحق الحصول على ركلة جزاء عند الدقيقة الثامنة، ولم يحتسبها الحكم، مشددًا على أن لاعب سباهان كان يستحق الطرد لتدخله على حارس سكري القصيم.

ولعب التعاون ضد سباهان على إستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة، في الجولة الرابعة من مرحلة المجموعات في دوري أبطال آسيا، وانتهت بالتعادل الإيجابي، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ونال سكري القصيم إشادة كبيرة على مستواه في دوري أبطال آسيا 2022، رغم تعادله مع سباهان، حيث أكد النقاد والجماهير أنه يتواجد في أقوى المجموعات.

سكري القصيم في دوري أبطال آسيا:

وتراجع سكري القصيم إلى المركز الثاني في جدول ترتيب مجموعته ببطولة دوري أبطال آسيا برصيد 7 نقاط، فيما تواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي سباهان أصفهان الإيراني في المركز الثالث برصيد 4 نقاط.