دعا الشيخ الدكتور سعد الخثلان، عضو هيئة كبار العلماء سابقاً الأستاذ بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية إلى الاجتهاد بالطاعات والعبادات هذه الليلة.

ليلة 27 رمضان

وقال في تغريدة عبر “تويتر”: “بغروب شمس هذا اليوم الأربعاء تحل ليلة السابع والعشرين من شهر رمضان، وهي أرجى الليالي موافقة لليلة القدر”.

اجتهدوا هذه الليلة

وأضاف الشيخ الخثلان “قد جاء عند أحمد وأصحاب السنن بسند صحيح عن أبي ذر أن النبي ﷺ جمع أهله ونساءه والناس ليلة سبع وعشرين حتى خشينا أن يفوتنا السحور فاجتهدوا هذه الليلة”.