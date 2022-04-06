سجل الدولار الأمريكي أعلى مستوى له في حوالي عامين، مدعومًا بتعليقات متشددة من مسؤولين بمجلس الاحتياطي الاتحادي يدافعون عن تقليص سريع للميزانية العمومية المتضخمة للبنك المركزي، وعبر أحدهم عن انفتاح على زيادات كبيرة للفائدة كل منها بمقدار نصف نقطة مئوية.

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الخضراء مقابل سلة من ست عملات منافسة، إلى 99.526، وهو أعلى مستوى منذ أواخر مايو 2020. وجرى تداوله في أواخر التعاملات مرتفعًا 0.5 بالمائة عند 99.498.

ارتفاع الدولار:

وصعد الدولار 0.7 بالمائة مقابل العملة اليابانية إلى 123.63 ين بعد أن سجل في وقت سابق ذروة أسبوع عند 123.66 ين. وفي 28 مارس قفز الدولار إلى 125.11 ين وهو أعلى مستوى منذ أغسطس 2015.

ومن ناحية أخرى وجد اليورو صعوبة وسط مخاوف بشأن نتيجة انتخابات الرئاسة الفرنسية. وتراجعت العملة الأوروبية 0.6 بالمائة إلى 1.0901 دولار، مجارية مستواها المنخفض الذي سجلته في 14 مارس.

وقبل أيام قليلة وسط تزايد التفاؤل بشأن نهاية العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا، سجل اليورو أعلى مستوى في شهر عند 1.1185 دولار.