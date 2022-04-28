سجل الدولار الأميركي أعلى مستوى في خمس سنوات أمس الأربعاء قبل اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأسبوع المقبل، الذي من المتوقع أن يرفع أسعار الفائدة، في حين هبط اليورو بفعل مخاوف بشأن النمو، بعد أن قطعت روسيا إمدادات الغاز إلى دولتين في شرق أوروبا.

دعم من المركزي:

وتلقى الدولار دعماً من توقعات بأن البنك المركزي الأميركي سيكون أكثر تشديداً للسياسة النقدية من أقرانه.

ومن المتوقع أن يرفع مجلس الاحتياطي أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في اجتماعه في الثالث والرابع من مايو، وأيضاً في يونيو ويوليو.

واستفادت العملة الخضراء كذلك من مخاوف النمو العالمي، بينما تكافح أوروبا تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا وتفرض الصين إغلاقات في مسعى لوقف انتشار “كوفيد-19”.