أعرب الحزب الديمقراطي عن غضبه وإحباطه تجاه سياسة إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، تجاه المملكة العربية السعودية، و صاغ أعضاء في الكونجرس خطابًا يطالبون فيه بمعلومات حول تقييم الإدارة للعلاقة السعودية الأمريكية.

ويخطط أعضاء الحزب الديمقراطي، وهو الحزب الحاكم الآن في الولايات المتحدة، لإرسال رسالة إلى وزير الخارجية أنتوني بلينكن يطلبون فيها معلومات حول تقييم الإدارة للعلاقة الأمريكية السعودية ويحثونه على ضرورة إعادة التوازن لدعم المملكة.

مراجعة غير مسبوقة للعلاقات السعودية الأمريكية

وبحسب صحيفة وول ستريت جورنال، فإن الرسالة تشير إلى وجود مراجعة موسعة وغير مسبوقة للعلاقات السعودية الأمريكية أجرتها إدارة جو بايدن ولم يتم الإعلان عنها بعد.

وجاء في مسودة الرسالة التي حصل عليها موقع The Intercept وصحيفة WSJ: لقد طال انتظار إعادة تقويم الشراكة السعودية الأمريكية لخلق التوازن بين البلدين، ووقع على تلك المسودة أكثر من 20 عضوًا كلهم من الديمقراطيين.

وخلال جلسة الاستماع في مجلس الشيوخ، قال بلينكن إن الإدارة ستجري مراجعة واسعة للعلاقة الأمريكية السعودية، لكن لم تتم مناقشة أي مراجعة علنية منذ ذلك الحين.

وقال مسؤول مخابرات أمريكي لديه معرفة مباشرة بالمحادثات: نحن نقف عند نقطة انعطاف قوية في العلاقات بين السعودية والولايات المتحدة.