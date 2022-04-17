هاجم نادي الرجاء البيضاوي المغربي، الحكم الكونغولي جان جاك ندالا بعد أدائه في مباراة الأهلي المصري مساء أمس في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

حساب الرجاء المغربي يسخر من الحكم الكونغولي

ونشر حساب الفريق المغربي عبر “تويتر” صورًا للحكم الكونغولي وهو يمسك برقبة أحد اللاعبين في المباراة في لقطة أثارت الجدل، حيث كتب عليها حساب الفريق المغربي: “الحكم يرتكب فضيحة”.

ركلة جزاء أثارت الجدل

وفي وقت سابق، تسببت ركلة جزاء في إثارة حالة من الجدل بلقاء الأهلي والفريق المغربي الذي أُقيم مساء أمس السبت في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وكان الحكم الكونغولي جان جاك ندالا احتسب ركلة جزاء لـ الأهلي المصري بعدما ارتطمت الكرة في يد لاعب نادي الرجاء، بحسب ما أظهرته الإعادة التلفزيونية.

ولكن زاوية أخرى من الإعادة التلفزيونية أظهرت أن الكرة جاءت في قدم لاعب نادي الرجاء وليس في يده.

وكان حساب النادي المغربي في “تويتر” انتقد الأداء التحكيمي في المباراة مؤكدًا على أن مخرج المباراة وحكم المباراة كانا السبب وراء فوز الأهلي المصري.

وتُقام مباراة العودة بين الفريقين فجر السبت المقبل في تمام الواحدة فجرًا بتوقيت المملكة في مدينة الدار البيضاء المغربية.