تسببت ركلة جزاء في إثارة حالة من الجدل بلقاء الأهلي والرجاء البيضاوي المغربي الذي أُقيم مساء أمس السبت في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ماذا حدث في مباراة الأهلي والرجاء ؟

وكان الحكم الكونغولي جان جاك ندالا احتسب ركلة جزاء لـ الأهلي المصري بعدما ارتطمت الكرة في يد لاعب نادي الرجاء، بحسب ما أظهرته الإعادة التلفزيونية.

ولكن زاوية أخرى من الإعادة التلفزيونية أظهرت أن الكرة جاءت في قدم لاعب نادي الرجاء وليس في يده.

وكان حساب نادي الرجاء في “تويتر” انتقد الأداء التحكيمي في المباراة مؤكدًا على أن مخرج المباراة وحكم المباراة كانا السبب وراء فوز الأهلي المصري.

ملخص مباراة الأهلي والرجاء

ودخل المارد الأحمر المباراة، مسيطرًا من الشوط الأول ليهدر العديد من الفرص قبل أن يُحرز عمرو السولية الهدف الأول للمارد الأحمر في الدقيقة الـ12 من ركلة جزاء.

وواصل المارد الأحمر ضغطه الهجومي ليضيف الهدف الثاني عبر اللاعب حسين الشحات بالدقيقة الـ23.

وقبل نهاية الشوط الأول كان المهاجم محمد شريف أهدر فرصة إحراز الهدف الثالث لـ الأهلي المصري.

ونجح اللاعب محمد زريدة في إحراز هدف تقليص الفارق لنادي الرجاء المغربي بالدقيقة الـ45.

وفي الشوط الثاني تفنن لاعبو المارد الأحمر في إهدار الفرص، ليُهدر عمرو السولية ركلة جزاء ويُضيع اللاعب بيرسي تاو المحترف الجنوب إفريقي أكثر من فرصة محققة كهدف كما صوب وليد سليمان كرتين وتم إهدارهما بشكل غريب.

وانتهت المباراة بفوز المارد الأحمر 2/ 1 فقط رغم النقص العددي الذي عانى منه الرجاء بعد طرد اللاعب مروان هدهودي.

وتُقام مباراة العودة بين الفريقين فجر السبت المقبل في تمام الواحدة فجرًا بتوقيت المملكة.